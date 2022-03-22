Daily Mail: FA недовольна из-за показа четвертьфиналов Кубка Англии на территории России

Футбольная ассоциация Англии (FA) осталась недовольна тем, что четвертьфиналы Кубка Англии транслировались в прямом эфире в России.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, у ассоциации есть опасения, что предстоящие товарищеские матчи сборной Англии также могут быть показаны на территории России. Отмечается, что УЕФА контролирует ситуацию и в настоящее время обсуждает дальнейшие действия.

Ассоциации также известно, что трансляции некоторых матчей в России подвергались манипуляциям. Были примеры редактирования с целью вырезать кадры протестов, демонстрации солидарности с Украиной и присутствия флагов Украины на стадионах. Антивоенные сообщения на рекламных щитах также были изменены.

Права на трансляцию сейчас принадлежат International Management Group (IMG), которая пока не вводила санкции в отношении России. Перед началом Кубка Англии были проведены переговоры с IMG, где было предложено приостановить показ матчей, однако впоследствии игры всё же были показаны по российскому телевидению.

Ранее сообщалось, что «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит прибыли.