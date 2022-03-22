Федерация бадминтона России примет решение о подаче апелляции в ближайшее время
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«Сейчас мы находимся в стадии рассмотрения вопроса подачи апелляции, решение примет совет в ближайшее время. Лишение России членства в BWF от нас не зависит, пока федерация ответила отказом на это предложение», — цитирует ТАСС Антропова.
Руководство BWF 1 марта приняло решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине. Также были отменены все турниры на территории России и Белоруссии.
Срок подачи апелляции истекает 22 марта.
Ранее Галия Карякина, супруга Сергея Карякина, прокомментировала решение ФИДЕ дисквалифицировать российского гроссмейстера.