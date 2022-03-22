Радионова: пытаемся показать фигуристку Косторную более зрелой в новом номере

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Хореограф Елена Радионова сообщила, что в новом показательном номере чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная должна выглядеть более зрело.
Радионова: пытаемся показать фигуристку Косторную более зрелой в новом номере
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Мы попытались сделать нечто новое. Несмотря на то что любые образы ей подвластны, хотелось выбрать для неё новое направление, показать её более взрослой, зрелой спортсменкой», — цитирует Радионову РИА Новости.

По словам Радионовой, ей было очень интересно работать с Косторной. Она назвала её спортсменкой высокого уровня. Радионова уверена, что Косторная способна показать любой образ, потому что хорошо чувствует музыку.

Радионова поставила показательный номер 18-летней Косторной.

Радионова является бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что Кубок Первого канала окажется сильнее чемпионата мира по фигурному катанию.

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