«Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по размеру доходов за сезон-2020/21
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Петербургский «Зенит» стал 19-м в списке футбольных клубов с наивысшим доходом за сезон. Прибыль российской команды составила €212 млн, сообщает пресс-служба Deloitte.
Первое место занял английский «Манчестер Сити» (€644,9 млн), второе — испанский «Реал» (€640,7 млн), третье — мюнхенская «Бавария» (€611,4 млн).
«Зенит» в сезоне-2020/21 стал чемпионом России по футболу. Команда из Санкт-Петербурга опередила финишировавший на втором месте московский «Спартак» на восемь очков.
Ранее бывший нападающий «Кубани» и сборной Украины, ныне игрок «Миная» Евгений Селезнёв высказался о бывшем защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.