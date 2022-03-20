Селезнёв заявил, что ноги Ракицкого больше не будет в России

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Бывший нападающий «Кубани» и сборной Украины, ныне игрок «Миная» Евгений Селезнёв высказался о бывшем защитнике «Зенита» Ярославе Ракицком.
Селезнёв заявил, что ноги Ракицкого больше не будет в России
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Ярик — чистый патриот. Он сразу сказал: «Больше моей ноги там не будет». А его все критиковали до этого. Я знал, что он никогда не предаст Родину», — цитирует Селезнёва ua.tribuna.com.

Ракицкий покинул «Зенит» в начале марта в связи с тяжёлой семейной ситуацией. Он выступал за российскую команду с 2019 года, провёл в её составе 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ломовицский чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.

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