Российских спортсменов отстранили от участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдёт с 24 по 30 июля в словацком городе Банска-Бистрица.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейского олимпийского комитета (EOC).

Исполком EOC продлил срок недопуска российских и белорусских спортсменов, а также делегаций к участию в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 февраля 2022 года и решением, принятым исполкомом EOC 2 марта.

Напомним, что МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию в них российских и белорусских спортсменов. EOC же, опираясь на рекомендации МОК, принял решение отстранить россиян от зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в финском Вуокатти, который пройдёт с 20 по 25 марта.

Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов.