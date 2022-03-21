Экс-постпред США при ООН выступил против отстранения российских спортсменов

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Бывший постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций (ООН) Эндрю Янг высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров из-за ситуации на Украине.
Экс-постпред США при ООН выступил против отстранения российских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесёт за это ответственность. Это нехорошо для России, это ослабляет Россию», — цитирует Янга РИА Новости.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Ранее гимнаст Куляк оценил предложение FIG дисквалифицировать его.

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