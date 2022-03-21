Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»
Об этом сообщает президент чеченского клуба Магомед Даудов в своём Telegram-канале.
Согласно решению суда, Google обязан разблокировать YouTube-канал «Ахмата» и выплатить штраф, так как блокировка клубного канала теперь признана незаконной.
Санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, которые также затронули ФК «Ахмат», были введены США в декабре 2020 года. Спустя месяц был заблокирован официальный канал клуба.
Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семёновым.