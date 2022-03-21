Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск футбольного клуба «Ахмат» к компании Google LLC и её российскому представительству — ООО «Гугл».

Об этом сообщает президент чеченского клуба Магомед Даудов в своём Telegram-канале.

Согласно решению суда, Google обязан разблокировать YouTube-канал «Ахмата» и выплатить штраф, так как блокировка клубного канала теперь признана незаконной.

Санкции против фонда имени Ахмата Кадырова, которые также затронули ФК «Ахмат», были введены США в декабре 2020 года. Спустя месяц был заблокирован официальный канал клуба.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семёновым.