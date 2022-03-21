Тренер «Ахмата» Талалаев — о новости про конфликт с Семёновым: «крысу» быстро найдём

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев отреагировал на информацию о конфликте с защитником команды Андреем Семёновым.

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного», — цитирует Талалаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, после каждой неудачной игры в отношении игроков могут применяться непопулярные меры.

«Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдём», — добавил специалист.

До этого в сети появилась информация, что после поражения от «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ со счётом 2:3 у Семёнова произошёл конфликт с Талалаевым, после которого защитника оштрафовали на 500 тыс. рублей и лишили капитанской повязки.

Ранее Семёнов опроверг информацию о своём штрафе и лишении капитанской повязки в «Ахмате».