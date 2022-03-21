Семёнов опроверг информацию о своём штрафе и лишении капитанской повязки в «Ахмате»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Андрей Талалаев его оштрафовал и лишил капитанской повязки после матча 22-го тура Российского премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Не понимаю, откуда берётся такая информация. В клубе всё правильно сказали, что эти слухи не соответствуют действительности», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

До этого в сети появилась информация, что после поражения от «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ со счётом 2:3 у Семёнова произошёл конфликт с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым, после которого защитника оштрафовали на 500 тыс. рублей и лишили капитанской повязки.

Ранее в «Ахмате» опровергли информацию о штрафе и лишении Семёнова капитанской повязки.