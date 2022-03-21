Журова поддержала идею о введении потолка зарплат для молодых футболистов

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение о введении потолка зарплат среди молодых российских футболистов.

«Знаю, что наши юниоры из других видов спорта, которые выигрывают на чемпионатах мира, не получают и близко таких сумм. У них зарплата в месяц не больше 50 тыс. рублей... Если вы спросите у большинства людей в нашей стране, я думаю, они посчитают инициативу здравой», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Она также не считает, что футбол перестанет развиваться с уменьшением зарплат, так как остальные виды спорта развиваются гораздо лучше в стране с куда более низкими окладами.

«Например, Камила Валиева получает в разы меньше, чем футболисты. Хотя значимость её для страны всем понятна. Или Саша Большунов», — добавила депутат.

Напомним, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат для игроков до 21 года, чтобы доходы футболистов не превышали 10 млн рублей.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ.