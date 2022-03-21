Сёмин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предложении введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пусть в каждом клубе чётко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и всё», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что для развития спорта необходимо введение потолка зарплат для футболистов чемпионата страны.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для игроков до 21 года.