Сёмин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предложении введения потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сёмин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Пусть в каждом клубе чётко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и всё», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что для развития спорта необходимо введение потолка зарплат для футболистов чемпионата страны.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для игроков до 21 года.

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