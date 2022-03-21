Путин подписал распоряжение о поощрении российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении членов паралимпийской сборной России за вклад в развитие физической культуры и спорта.

Как сообщается в опубликованном на сайте правовой информации документе, глава государства объявил о благодарности спортсменам.

Напомним, что в Ханты-Мансийске прошли зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» с участием атлетов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Россияне выиграли медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине.

Ранее Путин назвал верхом цинизма отстранение сборной России от Паралимпиады в Пекине.