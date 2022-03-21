Путин подписал распоряжение о поощрении российских паралимпийцев
- РИА Новости
Как сообщается в опубликованном на сайте правовой информации документе, глава государства объявил о благодарности спортсменам.
Напомним, что в Ханты-Мансийске прошли зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» с участием атлетов из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.
Россияне выиграли медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.
3 марта руководство Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отстранить сборные России и Белоруссии от участия в зимних Играх в Пекине.
Ранее Путин назвал верхом цинизма отстранение сборной России от Паралимпиады в Пекине.