Гришин: футболисты «Спартака» получают огромные деньги и плетутся на девятом месте

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин высказался о ситуации столичного «Спартака» в чемпионате России.
Гришин: футболисты «Спартака» получают огромные деньги и плетутся на девятом месте
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ни игры, ни результата. Мне кажется, в такой ситуации нужно спрашивать уже с игроков. Тренеров-то в «Спартаке» за последнее время сменилось много, всегда их в случае неудач делали крайними. Но почему они так плохо играют? Получают огромные деньги — и плетутся на девятом месте!» — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

По итогам 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. В настоящий момент клуб возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Он сменил на посту Руя Виторию.

Ранее СЭ сообщил, что Смолов может пропустить мартовский сбор из-за перенесённой ангины.

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