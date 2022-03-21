Гришин: футболисты «Спартака» получают огромные деньги и плетутся на девятом месте

Бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин высказался о ситуации столичного «Спартака» в чемпионате России.

«Ни игры, ни результата. Мне кажется, в такой ситуации нужно спрашивать уже с игроков. Тренеров-то в «Спартаке» за последнее время сменилось много, всегда их в случае неудач делали крайними. Но почему они так плохо играют? Получают огромные деньги — и плетутся на девятом месте!» — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

По итогам 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. В настоящий момент клуб возглавляет итальянец Паоло Ваноли. Он сменил на посту Руя Виторию.

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