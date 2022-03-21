Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова ответила на обращение Шварценеггера к россиянам

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова обратилась к звезде Голливуда, семикратному обладателю титула «Мистер Олимпия», бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру.

Спортсменка рассказала, как в 2015 году лично передала ему письма и фотографии детей, живущих в Донбассе. По словам Наумовой, дети видели в «Терминаторе» сильного герой, который может их спасти. Шварценеггер обещал спортсменке ознакомиться с этими письмами.

«Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, что я передала, хоть и обещали. Ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Но правда о том, что было, — она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на Аллее ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили мины и пули украинской армии», — заявила Наумова.

Она повторно призвала Шварценеггера ознакомиться с теми письмами. Также Наумова предложила ему посетить школы Донбасса и увидеть реальность своими глазами.

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