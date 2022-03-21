Вяльбе: Сорина перенесла операцию и вернётся к полноценным тренировкам не раньше июня

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина перенесла операцию.
Вяльбе: Сорина перенесла операцию и вернётся к полноценным тренировкам не раньше июня
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Татьяна сделала операцию. Сейчас у неё очень жёсткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель. Если говорить о её возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдёт не раньше чем в июне», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее лыжница Истомина заявила, что спортсменов отстраняют от мечты ни за что.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить