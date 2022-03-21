Вяльбе: Сорина перенесла операцию и вернётся к полноценным тренировкам не раньше июня
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«Татьяна сделала операцию. Сейчас у неё очень жёсткий режим, ей нельзя будет даже шевельнуть рукой в течение двух недель. Если говорить о её возвращении к полноценным тренировкам, думаю, это произойдёт не раньше чем в июне», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее лыжница Истомина заявила, что спортсменов отстраняют от мечты ни за что.