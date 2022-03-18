Лыжница Истомина: спортсменов отстраняют от мечты ни за что

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить отечественных спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Если с кем-то из спортсменов общаешься, они понимают, что мы не виноваты в том, что получилось. Нас отстраняют, можно сказать, от нашей мечты ни за что. Но есть и те, кто много критикует и говорит, что русских не должно быть на международных стартах вообще», — цитирует Истомину Sport24.

По словам лыжницы, спортсмены редко дают комментарии по поводу политики иностранным журналистам, чтобы обойти скандал.

«В силу того, что мы разговариваем на разных языках, они иногда трактуют слова не так. Бывало такое, что неправильно понимали», — добавила Истомина.

Напомним, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что встреча министра спорта России Олега Матыцина с российскими спортсменами по вопросу мер поддержки в условиях санкционных ограничений перенесена на 23 марта.