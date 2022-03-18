Встреча Матыцина со спортсменами перенесена на 23 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
На мероприятие были приглашены тренеры и президенты общероссийских спортивных федераций, гимнастки Дина и Арина Аверины, легкоатлетки Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и другие.
Напомним, российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова отказались от встречи с Матыциным.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.
Ранее Матыцин прокомментировал санкции в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.