Встреча Матыцина со спортсменами перенесена на 23 марта

Встреча министра спорта России Олега Матыцина с российскими спортсменами по вопросу мер поддержки в условиях санкционных ограничений перенесена на 23 марта.

Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятие были приглашены тренеры и президенты общероссийских спортивных федераций, гимнастки Дина и Арина Аверины, легкоатлетки Анжелика Сидорова, Мария Ласицкене, фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и другие.

Напомним, российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова отказались от встречи с Матыциным.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Матыцин прокомментировал санкции в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине.