Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с Фритцем

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с американцем Тейлором Фритцем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с Фритцем
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, мне было больно. У меня были проблемы с дыханием. У меня немного кружится голова, потому что это больно. Это своего рода боль, которая сильно ограничивает меня», — цитирует Надаля пресс-служба ATP. 

Он предположил, что проблемы могут быть связаны с рёбрами. Он отметил, что при движении он чувствует, как сильно колет в области груди.

Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского теннисиста. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Ранее Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира.

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