Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира
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Российский теннисист Даниил Медведев опустился на второе место, пропустив серба Новака Джоковича. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на третью позицию, россиянин Андрей Рублёв теперь шестой. Победитель финала турнира в Индиан-Уэллсе американец Тейлор Фритц отыграл 12 мест и стал восьмым в рейтинге.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 28-ю позицию, а Аслан Карацев стал 33-м.

Ранее Надаль уступил Фритцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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