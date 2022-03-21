Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на второе место, пропустив серба Новака Джоковича. Испанец Рафаэль Надаль поднялся на третью позицию, россиянин Андрей Рублёв теперь шестой. Победитель финала турнира в Индиан-Уэллсе американец Тейлор Фритц отыграл 12 мест и стал восьмым в рейтинге.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 28-ю позицию, а Аслан Карацев стал 33-м.

Ранее Надаль уступил Фритцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.