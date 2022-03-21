Надаль уступил Фритцу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Состоялся мужской финал в одиночном разряде Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

В финале встречались испанец Рафаэль Надаль и американец Тейлор Фритц. Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу американского теннисиста. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Ранее Рублёв поблагодарил болельщиков после поражения в полуфинале в Индиан-Уэллсе.