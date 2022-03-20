Рублёв поблагодарил болельщиков после поражения в полуфинале в Индиан-Уэллсе

Россиянин Андрей Рублёв обратился к своим поклонникам после поражения от американца Тейлора Фритца в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Большое вам спасибо за поддержку во время Индиан-Уэллса, это очень много значит для меня. Я рад, что могу продолжать совершенствоваться, и стремлюсь показать лучшие результаты в Майами», — написал Рублёв в Twitter.

Рублёв проиграл Фритцу со счётом 5:7, 4:6. Теперь представитель США поборется за победу в турнире с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 23 марта по 3 апреля.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, из-за чего Рублёв проиграл Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.