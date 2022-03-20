Барышниников считает, что Даниил Медведев должен сыграть на Уимблдоне

Заслуженный артист РСФСР, артист балета и хореограф Михаил Барышников поделился мнением об отстранении российских спортсменов.

«Я не думаю, что правильно возлагать бремя политических решений на плечи артистов или спортсменов… И если вы хотите, чтобы я был конкретным, Даниил Медведев должен сыграть на Уимблдоне», — цитирует Барышникова The Guardian.

Напомним, что министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске российских теннисистов к участию в Уимблдоне. В Британии отметили, что для допуска на турнир организаторам нужно будет убедиться, что российские спортсмены не поддерживают действий правительства своей страны.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов выступил против участия россиян в международных турнирах.