Гол Смолова с пенальти принёс «Динамо» ничью в матче РПЛ с «Ростовом»

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Московское «Динамо» на своём поле взяло верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Смолова с пенальти принёс «Динамо» ничью в матче РПЛ с «Ростовом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 59-й минуте Дмитрий Полоз вывел гостей вперёд, а на 90-й Фёдор Смолов восстановил равенство, реализовав пенальти.

«Динамо» набрало 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» (22) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» в матче РПЛ.

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