Гол Смолова с пенальти принёс «Динамо» ничью в матче РПЛ с «Ростовом»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 59-й минуте Дмитрий Полоз вывел гостей вперёд, а на 90-й Фёдор Смолов восстановил равенство, реализовав пенальти.
«Динамо» набрало 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» (22) находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» в матче РПЛ.