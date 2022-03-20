Полоз забил свой 10-й мяч в сезоне и сравнялся с Дзюбой в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

30-летний форвард вывел жёлто-синих вперёд на 59-й минуте матча 22-го тура чемпионата с «Динамо». Для него этот гол стал десятым в сезоне.

По этому показателю Полоз сравнялся с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, и теперь они делят второе и третье места в списке бомбардиров.

Лидирует Гамид Агаларов из «Уфы» с 14 мячами.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном увеличении количества клубов в РПЛ.