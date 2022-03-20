Головин заявил, что «Монако» заслужил победу над ПСЖ

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над ПСЖ в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.
Головин заявил, что «Монако» заслужил победу над ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

«Готовились, как к обычной игре чемпионата, понятно, что ПСЖ — это большой клуб, команда располагает очень сильным подбором футболистов, это принципиальное противостояние, но мы всегда стараемся победить и отталкиваться от себя. Очень рад, что получилось выиграть такой матч. Победу эту мы полностью заслужили, она абсолютно справедлива», — цитирует Головина ТАСС.

По его мнению, в первом тайме преимущество было полностью на стороне монегасков, а после перерыва игра стала более равной, но вовремя удалось сделать комфортный счёт. Он также рассказал о своём состоянии.

«Со здоровьем сейчас никаких проблем нет, да, был определённый отрезок, когда пришлось пропустить несколько матчей, но сейчас всё хорошо. Здорово, что сыграл сегодня в стартовом составе и помог команде одержать победу», — добавил Головин.

Россиянин в минувшей игре вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 69-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Монако» разгромил ПСЖ в матче 29-го тура Лиги 1 со счётом 3:0. ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 65 очков. «Монако» — на седьмой позиции (44 очка).

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