«Монако» с Головиным разгромил ПСЖ в матче 29-го тура Лиги 1
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- © Daniel Cole
Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:0.
В составе победителей на поле появился российский полузащитник Александр Головин. Он был заменён на 69-й минуте встречи. Голами отметились дважды Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. «Монако» — на седьмой позиции (44 очка).
Ранее сообщалось, что Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако».