«Монако» с Головиным разгромил ПСЖ в матче 29-го тура Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» разгромил «Пари Сен-Жермен» в матче 29-го тура французской Лиги 1.

Встреча в Монако на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей на поле появился российский полузащитник Александр Головин. Он был заменён на 69-й минуте встречи. Голами отметились дважды Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков. «Монако» — на седьмой позиции (44 очка).

Ранее сообщалось, что Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако».