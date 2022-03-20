Источник: Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует провести кадровые перестановки в клубе.

Об этом сообщает LꞌEquipe.

По информации источника, Рыболовлев намерен уволить главного тренера Филиппа Клемана, вице-президента «Монако» Олега Петрова и спортивного директора клуба Пола Митчелла. Отмечается, что бизнесмен недоволен результатами клуба.

По итогам 28 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее Клопп высказался о введении правила о пяти заменах в Английской премьер-лиге (АПЛ).