Источник: Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»

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Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует провести кадровые перестановки в клубе.
Источник: Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

Об этом сообщает LꞌEquipe.

По информации источника, Рыболовлев намерен уволить главного тренера Филиппа Клемана, вице-президента «Монако» Олега Петрова и спортивного директора клуба Пола Митчелла. Отмечается, что бизнесмен недоволен результатами клуба.

По итогам 28 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее Клопп высказался о введении правила о пяти заменах в Английской премьер-лиге (АПЛ).

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