Источник: Рыболовлев намерен уволить тренера, вице-президента и спортивного директора «Монако»
- AFP
- © LOIC VENANCE
Об этом сообщает LꞌEquipe.
По информации источника, Рыболовлев намерен уволить главного тренера Филиппа Клемана, вице-президента «Монако» Олега Петрова и спортивного директора клуба Пола Митчелла. Отмечается, что бизнесмен недоволен результатами клуба.
По итогам 28 туров французской Лиги 1 «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В составе команды выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее Клопп высказался о введении правила о пяти заменах в Английской премьер-лиге (АПЛ).