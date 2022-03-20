Клопп заявил о необходимости пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о введении правила о пяти заменах в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Пять замен крайне необходимы. Сначала идут матчи в летнюю паузу, потом начинается обычный сезон, посреди которого состоится чемпионат мира. Как вы думаете, каким образом ребята с этим справятся?» — цитирует Клоппа The Telegraph.

Напомним, что АПЛ приняла решение вернуться к трём заменам футболистов, несмотря на рекомендации Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По итогам 29 туров АПЛ «Манчестер Сити» является лидером чемпионата, набрав 70 очков. «Ливерпуль» находится на второй позиции (69 очков). «Челси» — на третьем месте (59 очков).

Ранее сообщалось, что мать Мбаппе требует у «Реала» €150 млн в виде подписного бонуса.