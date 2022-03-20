Мать Мбаппе требует у «Реала» €150 млн в виде подписного бонуса
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Об этом сообщает журналист Эдуардо Инда.
Отмечается, что футболист летом 2022 года перейдёт в мадридский клуб на правах свободного агента. Мать Мбаппе требует, чтобы «Реал» заплатил за этот трансфер. При этом мадридцы готовы предложить только €80 млн.
23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.
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