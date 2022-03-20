Мать Мбаппе требует у «Реала» €150 млн в виде подписного бонуса

Файза Ламари, мать форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, просит у мадридского «Реала» €150 млн бонусов за переход сына в клуб.

Об этом сообщает журналист Эдуардо Инда.

Отмечается, что футболист летом 2022 года перейдёт в мадридский клуб на правах свободного агента. Мать Мбаппе требует, чтобы «Реал» заплатил за этот трансфер. При этом мадридцы готовы предложить только €80 млн.

23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне он провёл за команду 36 матчей, забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач.

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