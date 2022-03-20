Тухель: соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал чемпионскую гонку в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Тухель: соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы
  • AP
  • © Matt Dunham

«Соперники пользуются тем, что у «Челси» есть проблемы, но нужно отдать им должное — они заслуживают находиться там, где они есть. Наша задача — позаботиться о том, чтобы набрать как можно больше очков», — цитирует Тухеля Goal

Он также добавил, что «Манчестер Сити» в течение долгого времени заслуженно находится на первой позиции. Он отметил, что футболисты «Челси», несмотря ни на что, выкладываются на 100% и не собираются сдавать.

По итогам 29 туров АПЛ «Манчестер Сити» является лидером чемпионата, набрав 70 очков. «Ливерпуль» находится на второй позиции (69 очков). «Челси» — на третьей (59 очков).

Владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее «Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

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