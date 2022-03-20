В Индии при обрушении трибуны на футбольном матче пострадали более 200 человек
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Как сообщает The Sun, при обрушении временной трибуны пострадали более 200 человек, а пятеро получили серьёзные травмы.
Отмечается, что многие болельщики, которые находились на противоположной трибуне, сразу отправились на помощь пострадавшим, большинство из которых уже находится в больнице.
Игру пришли посмотреть около 6 тыс. человек.
Ранее российский тренер Андрей Чернышов рассказал, как возглавил футбольный клуб из Индии.