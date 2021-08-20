Российский тренер Чернышов рассказал, как возглавил футбольный клуб из Индии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, как возглавил индийскую команду «Мохаммедан».

«Прошлый сезон я тренировал македонский клуб «Беласица». В этом году группа бизнесменов пришла в «Вардар», самый известный клуб Македонии. Команда вылетела во вторую лигу. Новые хозяева хотят возродить «Вардар». Они пригасили меня возглавить команду. Мы не успели определиться, как будет называться моя должность», — цитирует Чернышова «Советский спорт».

По его словам, по законам Македонии иностранец не может тренировать клуб второй лиги, из-за чего его должность называлась бы иначе, хотя именно он выполнял бы все обязанности главного тренера. Однако затем ему последовал звонок агента, который рассказал об интересе команды из индийской Калькутты.

«Мы три раза пообщались с владельцами клуба по видеосвязи, быстро уладили все вопросы. Предложение из Индии было более интересным, чем «Вардара». И я согласился. Они сразу прислали готовый контракт, мне оставалось лишь поставить подпись. Я подписал договор по схеме «1 + 1 + 1», — добавил Чернышов.

Ранее Андрей Чернышов поделился мнением о том, кто должен занять место в воротах сборной России по футболу в сентябрьских матчах в рамках квалификации чемпионата мира по футболу.