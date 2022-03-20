Березуцкий: наша задача — побеждать в каждом матче, а таблицу посмотрим в конце сезона

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги разгромной победы в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над казанским «Рубином» (6:1).
Березуцкий: наша задача — побеждать в каждом матче, а таблицу посмотрим в конце сезона
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Начали активно с первых минут, это очень понравилось. Забили два быстрых гола. Порадовало, что ребята не сбавили обороты, даже когда пропустили необязательный гол. Во втором тайме играли спокойно, на результат. Наша задача — побеждать в каждом матче, а таблицу посмотрим в конце сезона», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. Голами в матче отметились Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль и трижды Юсуф Языджи. 

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Слуцкий заявил, что смешно обсуждать судейство при поражении со счётом 1:6.

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