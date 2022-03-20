Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене

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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла заключительную гонку сезона-2021/22 в Кубке мира — масс-старт в норвежском Хольменколлене.
Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене
  • AP
  • © Matthias Schrader

Результат француженки — 35:20,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.

Второй финишировала немка Франциска Пройс, допустившая также два промаха (+7,8). Третья — норвежка Марте Ройселанн с двумя ошибками на стрельбе (+8,6).

Напомним, что Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2021/22.

Ранее Тарьей Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире.

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