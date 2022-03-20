Бреза-Буше выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Хольменколлене
- AP
- © Matthias Schrader
Результат француженки — 35:20,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.
Второй финишировала немка Франциска Пройс, допустившая также два промаха (+7,8). Третья — норвежка Марте Ройселанн с двумя ошибками на стрельбе (+8,6).
Напомним, что Ройселанн выиграла «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2021/22.
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