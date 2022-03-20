Хусаинов: уровень арбитров в матче ЦСКА — «Рубин» не вызывает уважения

Бывший арбитр категории Международной федерации футбола Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

«По первому голу, как мне видится, тут вне игры, если верить тем линиям, которые расчертили арбитры на VAR. А если верить правилам игры и нейтральности — тут офсайд. Поэтому тут вопрос к уровню квалификации ребят, которые сидят на VAR. Он, мягко говоря, не вызывает уважения», — сказал Хусаинов ТАСС.

В настоящий момент матч проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт первого тайма — 4:1 в пользу хозяев. Первый гол забил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. Он установил рекорд РПЛ, забив в четвёртом матче чемпионата подряд.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву.