Хусаинов: уровень арбитров в матче ЦСКА — «Рубин» не вызывает уважения

Короткая ссылка
Бывший арбитр категории Международной федерации футбола Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и казанским «Рубином».
Хусаинов: уровень арбитров в матче ЦСКА — «Рубин» не вызывает уважения
  • Gettyimages.ru
  • © Gema Ibarra / EyeEm

«По первому голу, как мне видится, тут вне игры, если верить тем линиям, которые расчертили арбитры на VAR. А если верить правилам игры и нейтральности — тут офсайд. Поэтому тут вопрос к уровню квалификации ребят, которые сидят на VAR. Он, мягко говоря, не вызывает уважения», — сказал Хусаинов ТАСС.

В настоящий момент матч проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт первого тайма — 4:1 в пользу хозяев. Первый гол забил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. Он установил рекорд РПЛ, забив в четвёртом матче чемпионата подряд.

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить