«РБ Спорт»: Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вернулся в Россию из Великобритании.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Хачатурянц находится не в России. Он подтвердил информацию о том, что покинул Москву «по личным обстоятельствам». При этом он опроверг информацию о своём нахождении в Лондоне.

Напомним, что Хачатурянц сменил на посту президента РПЛ в ноябре 2021 года Сергея Прядкина.

Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.