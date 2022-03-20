«РБ Спорт»: Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву
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Об этом сообщает «РБ Спорт».
Ранее стало известно, что Хачатурянц находится не в России. Он подтвердил информацию о том, что покинул Москву «по личным обстоятельствам». При этом он опроверг информацию о своём нахождении в Лондоне.
Напомним, что Хачатурянц сменил на посту президента РПЛ в ноябре 2021 года Сергея Прядкина.
Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.