«РБ Спорт»: Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц вернулся в Россию из Великобритании.
«РБ Спорт»: Президент РПЛ Хачатурянц вернулся в Москву
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Хачатурянц находится не в России. Он подтвердил информацию о том, что покинул Москву «по личным обстоятельствам». При этом он опроверг информацию о своём нахождении в Лондоне.

Напомним, что Хачатурянц сменил на посту президента РПЛ в ноябре 2021 года Сергея Прядкина.

Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.

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