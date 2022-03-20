ЦСКА по итогам первого тайма обыгрывает «Рубин» со счётом 4:1 в матче 22-го тура РПЛ

Московский ЦСКА крупно обыгрывает казанский «Рубин» по итогам первого тайма в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В настоящий момент матч проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт первого тайма — 4:1 в пользу хозяев.

Голами в первом тайме отметились Юсуф Языджи (4′), Жан-Филипп Гбамен (11′), Хесус Медина (24′) и Хорхе Карраскаль (26′). Для Гбамена и Карраскаля забитые мячи стали дебютными в составе армейцев.

На 38-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Константин Кучаев смог отыграть один мяч. В концовке первого тайма с поля был удалён Александр Ломовицкий.

Ранее Языджи забил в четвёртом матче РПЛ подряд и установил рекорд.