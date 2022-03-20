Языджи забил в четвёртом матче РПЛ подряд и установил рекорд
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Футболист открыл счёт в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином». Для футболиста этот забитый мяч стал четвёртым подряд в чемпионате России. Этот показатель является рекордным среди легионеров-дебютантов в РПЛ.
25-летний полузащитник присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Он перешёл из «Лилля» на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.
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