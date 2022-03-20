Языджи забил в четвёртом матче РПЛ подряд и установил рекорд

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Полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи забил мяч в четвёртом подряд матче в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Языджи забил в четвёртом матче РПЛ подряд и установил рекорд
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Футболист открыл счёт в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином». Для футболиста этот забитый мяч стал четвёртым подряд в чемпионате России. Этот показатель является рекордным среди легионеров-дебютантов в РПЛ.

25-летний полузащитник присоединился к московскому клубу в зимнее трансферное окно. Он перешёл из «Лилля» на правах аренды с опцией дальнейшего выкупа.

Ранее Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться международных успехов.

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