Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться международных успехов

Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали выступать на высоком уровне на международных турнирах.

«Раньше амбиций было больше. Хотелось играть с хорошими командами, хотелось играть в еврокубках. И заработать футболист тоже хотел. Премиальные за Лигу чемпионов были побольше, чем обычные зарплаты», — рассказал Евсеев в интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол».

При этом он добавил, что не стоит вводить потолок зарплат, потому что во всём мире растут цены. Он отметил, что любой клуб хочет иметь в своём составе лучших игроков.

Евсеев известен выступлениями за московский «Локомотив». В команде он играл с 2000 по 2006 год. В составе железнодорожников футболист провёл 161 матч, забил 19 мячей.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев признался, что часто заводится и кричит на менее опытных партнёров по команде.