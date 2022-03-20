Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться международных успехов

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Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали выступать на высоком уровне на международных турнирах.
Евсеев объяснил, почему российские клубы перестали добиваться международных успехов
  • РИА Новости

«Раньше амбиций было больше. Хотелось играть с хорошими командами, хотелось играть в еврокубках. И заработать футболист тоже хотел. Премиальные за Лигу чемпионов были побольше, чем обычные зарплаты», — рассказал Евсеев в интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол».

При этом он добавил, что не стоит вводить потолок зарплат, потому что во всём мире растут цены. Он отметил, что любой клуб хочет иметь в своём составе лучших игроков.

Евсеев известен выступлениями за московский «Локомотив». В команде он играл с 2000 по 2006 год. В составе железнодорожников футболист провёл 161 матч, забил 19 мячей.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев признался, что часто заводится и кричит на менее опытных партнёров по команде.

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