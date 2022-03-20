Юран: с отъездом легионеров у «Химок» практически сломан хребет

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах в клубе, связанных с отъездом иностранных игроков.

«Есть большие проблемы, связанные с отъездом иностранцев. У нас сложная ситуация, потому что мы не «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Сейчас у нас практически сломан хребет», — цитирует Юрана пресс-служба клуба.

Он отметил, что сказал своим футболистам о сложностях, но в команде все бойцы, которые будут сражаться до последнего.

«Химки» сообщили о приостановке контрактов шведского защитника Филипа Дагерстола, камерунского нападающего Дидье Ламкеля Зе и бразильского защитника Бруно Вианы.

Ранее Евсеев рассказал, как Газзаев попросил его не нападать на ЦСКА.