Евсеев рассказал, как Газзаев попросил его не нападать на ЦСКА

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Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев рассказал, почему раньше не любил московский ЦСКА.
Евсеев рассказал, как Газзаев попросил его не нападать на ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ну, это я говорил, когда был футболистом. Овчинников тоже много чего говорил — и о «Спартаке», и о том же ЦСКА. Помню, Газзаев вызвал меня в первый раз в сборную и спросил: «Ты чего так на ЦСКА нападаешь? Давай заканчивай!» — рассказал Евсеев в интервью YouTube-каналу «Невиданный футбол».

Евсеев известен выступления за московский «Локомотив». В команде он играл с 2000 по 2006 год. В составе железнодорожников футболист провёл 161 матч, забил 19 мячей. В настоящий момент он является главным тренером «Шинника».

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