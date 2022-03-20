Кристиансен: не думаю, что когда-нибудь снова встречу Губерниева или русских

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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Ветле Шоста Кристиансен высказался о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.
Кристиансен: не думаю, что когда-нибудь снова встречу Губерниева или русских
  • globallookpress.com
  • © firo Sportphoto/ Jan Fromme

Губерниев выступил ведущим в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Я не думаю, что когда-нибудь снова встречу Губерниева или кого-то из русских. Это выглядит плохо, учитывая, как малы человек и спорт на фоне происходящего. При этом мы должны понимать, что в России несколько иной взгляд на свободу слова», — цитирует биатлониста NRK.

17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине. Причём в IBU хотят, чтобы решение немедленно вступило в силу. Кроме того, отстранение организации планируют регулярно пересматривать вплоть до конгресса IBU в сентябре 2022 года.

Ранее Легрейд критически высказался в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева.

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