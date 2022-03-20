Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Рублёв прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
  • AP

«Трудно играть с игроком, который бьёт с обеих сторон очень солидно и агрессивно, для этого необходимо повышать свой уровень, просто переводить мяч не получится, это не принесёт победы», — цитирует теннисиста пресс-служба турнира.

Он надеется, что сможет вынести урок или опыт после поражения, чтобы в дальнейшем становиться лучше. Он добавил, что игра его соперника превосходит по всем компонентам.

Рублёв проиграл американцу Тейлору Фритцу в полуфинале турнира и не смог выйти в финал.

Ранее Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах.

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