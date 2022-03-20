Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил рекорд по количеству побед на открытых кортах.

В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса. Таким образом, он одержал 954-ю победу на открытых кортах, превзойдя достижение швейцарца Роджера Федерера (953).

Тройку замыкает сербский теннисист Новак Джокович (824), который вновь стал первой ракеткой мира после вылета россиянина Даниила Медведева в третьем круге с турнира в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.