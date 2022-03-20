Надаль обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
- AP
В полуфинале турнира Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Надаля. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.
В финале турнира испанец сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который в своём полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.