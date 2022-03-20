Надаль обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале турнира Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Надаля. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.

В финале турнира испанец сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который в своём полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. От России выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что Рублёв уступил Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.