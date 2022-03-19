Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму

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Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал эпизод с травмой игрока московского «Спартака» Айртона в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму
  • РИА Новости

«За свою карьеру я никогда не играл жестоко и никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

При этом он не считает, что заслуживал красной карточки по итогам инцидента, так как просто отдавал пас и по инерции попал по ноге сопернику.

«Именно это судья Иванов и объяснял игрокам в перерыве. И вопросов у них не было», — добавил футболист.

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях.

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