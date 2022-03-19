Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму
- РИА Новости
«За свою карьеру я никогда не играл жестоко и никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».
При этом он не считает, что заслуживал красной карточки по итогам инцидента, так как просто отдавал пас и по инерции попал по ноге сопернику.
«Именно это судья Иванов и объяснял игрокам в перерыве. И вопросов у них не было», — добавил футболист.
В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.
После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях.