Футболист «Нижнего Новгорода» Гоцук извинился перед Айртоном за нанесённую травму

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук прокомментировал эпизод с травмой игрока московского «Спартака» Айртона в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«За свою карьеру я никогда не играл жестоко и никогда не хотел никому нанести травму. Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

При этом он не считает, что заслуживал красной карточки по итогам инцидента, так как просто отдавал пас и по инерции попал по ноге сопернику.

«Именно это судья Иванов и объяснял игрокам в перерыве. И вопросов у них не было», — добавил футболист.

В концовке первого тайма Айртон получил травму после столкновения Гоцуком, который наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот эпизод, а бразильца унесли с поля на носилках.

После перерыва вместо Айртона на поле вышел Виктор Мозес.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что Айртон после матча с «Нижним Новгородом» покидал стадион на костылях.