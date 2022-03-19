Архипова: не думаю, что легионеры задавали уровень в женской баскетбольной Премьер-лиге

Генеральный директор подмосковного женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович ответила на вопрос, окажет ли отъезд иностранных игроков негативное влияние на уровень чемпионата России.

«Не думаю, что легионеры задавали уровень в Премьер-лиге. Да, они усиливали клубную историю, но меня больше интересует класс конкретного спортсмена. Мне не кажется, что уровень турнира растёт, если фактор наличия звёзд мирового уровня помогает одной команде обыгрывать другую с разницей в 50—60 очков. Первенство становится неровным. Сейчас мы видим, что конкуренция очень сильно возрастает. Скажется ли это на развитии баскетболисток, покажет время», — сказала Архипова-фон Калманович в интервью RT.

Ранее гендиректор «Спарты энд К» прокомментировала приостановки контрактов баскетболисток из США.