Гендиректор «Спарты энд К» прокомментировала приостановки контрактов баскетболисток из США

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Генеральный директор российского женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович рассказала, на каких условиях были приостановлены соглашения с американскими игроками команды Пэрис Ки и Юник Томпсон.
Гендиректор «Спарты энд К» прокомментировала приостановки контрактов баскетболисток из США
  • РИА Новости

«Действительно, Пэрис и Юник покинули расположение клуба. Томпсон выражала личное желание остаться, но, конечно же, были учтены и интересы её семьи. Буквально в минувший вторник она вернулась в США. Контракты были приостановлены по желанию игроков — они не расторгались и не заканчивались. Ожидают ли их возвращения в будущем? Да. Если они сочтут, что ситуация для них благополучная, мы будем рады видеть их в команде, поскольку Томпсон и Ки зарекомендовали себя как качественные профессионалы», — сказала Архипова-фон Калманович в интервью RT.

Ранее олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов объяснил, каким образом отъезд иностранных игроков может помочь развитию российского баскетбола.

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