Норвежка Ройселанн впервые в карьере завоевала Кубок мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Марте Ройселанн стала обладательницей «Большого Хрустального глобуса» по итогам Кубка мира сезона-2021/22.

В гонке преследования на заключительном этапе в норвежском Холменколлене она заняла второе место.

Победу в гонке одержала её соотечественница Тириль Экхофф, а третьей стала Паулина Фиалкова из Словакии.

Таким образом, Ройселанн впервые в карьере выиграла общий зачёт Кубка мира, набрав 909 очков. Второе место занимает шведская биатлонистка Эльвира Эберг (783).

Ранее генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никлас Карлссон предположил, сколько может продлиться исключение Союза биатлонистов России.